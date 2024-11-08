"Ставите під загрозу моє життя": Стерненко звернувся з претензіями до Сирського

Він розповів, хто "злив" його дані

Український блогер та громадський діяч Сергій Стерненко заявив, що боїться за своє життя, а також звернувся до Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Як зазначив Стерненко у своєму дописі, під час "злиття" постанови про його розшук у ній засвітили фактичну адресу проживання блогера. А це, за його словами, може загрожувати його безпеці.

"Ви свідомо надали ворожій агентурі документи із моєю фактичною адресою проживання чи просто натупили? Бо росіяни мене хочуть вбити за забезпечення війська 115 к+ дронів. І такі дії ставлять під загрозу моє життя", — йдеться у повідомлені.

У дописі Стерненко звернувся до Сирського з проханням надіслати йому постанову, яку виклали у мережі, адже впевнений, що це пряма вказівка Головкома.

"Історія з моїм розшуком – пряма вказівка Сирського, який образився за вимоги провести армійську реформу. Я знаю це точно, і коли саме та через кого він давав цю вказівку. Зробив він це, до речі, тільки з другої спроби", — пише блогер.

Він наголошує, що останньою краплею став стрім від 27 жовтня, де він прямо сказав, що Україна у ситуації, близькій до катастрофи, через неадекватну систему управління військами. Тоді ж і запустився механізм з повістками та розшуком

Як зазначає Стерненко, повістку за адресою в Одесі, де він не проживає, відправили навмисно, аби блогер не мав змоги її отримати. А згодом його оголосили у розшук, бо він нібито не з’явився за викликом. Водночас, каже Стерненко, у день оголошення його у розшук він був у Міноборони.

До того ж інформація від Одеського ТЦК, що Стерненко вже нібито сплатив штраф за порушення військового обліку, не відповідає дійсності.

"Пане Сирський, ви на що розраховуєте, розпалюючи протистояння всередині країни? Ви точно розумієте наслідки своїх дій? Брехня і дрібʼязковість точно не допоможуть нам зберегти країну", — додає блогер.

Зауважимо, що у мережі опублікували постанову, яка підтверджує, що Стерненко не прибув за повісткою, тому визначений ТЦК як порушник військового обліку, тобто ухилянтом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одеському ТЦК роз'яснили ситуацію з розшуком Стерненка.