В Украине хотят предоставить отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан

Нужно внести некоторые изменения в законы

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец призывает внести изменения в законодательство по мобилизации бывших гражданских заложников. Он обратился в соответствующие профильные Комитеты Верховной Рады с предложением предоставлять таким гражданам отсрочку от призыва.

Об этом он рассказал в своем телеграм-канале. По его словам, военнопленные имеют право на освобождение от военной службы и не подлежать принудительной мобилизации, в то же время бывшие гражданские заложники остаются мобилизационно обязанными.

"18 мая 2024 года вступил в силу Закон № 3633-ІХ. Он предусматривает, что бывшие военнопленные вправе быть уволены с военной службы, если они не выразили желания продолжать службу", — отметил Лубинец. — "Однако гражданские мужчины, незаконно лишенные свободы Россией и тоже находившиеся в ненадлежащих условиях и подвергавшиеся пыткам, подлежат мобилизации на уровне с другими военнообязанными. Семьи незаконно заключенных гражданских в результате агрессии против Украины и общественные организации обращаются к Офису Омбудсмена, поскольку в этом году участились случаи возвращения гражданских мужчин, которые сталкиваются с вопросом мобилизации".

Лубинец рассказывает, что родные бывших гражданских заложников обеспокоены, что их освобожденные родственники снова будут иметь риск заключения или плена, чего их физическое и психическое здоровье не сможет выдержать. Также "родственники видят дискриминационный характер украинского законодательства".

Согласно предложениям Лубинца, в законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе" необходимо внести изменения, предусматривающие отсрочку от мобилизации для гражданских лиц, незаконно лишенных свободы из-за вооруженной агрессии. Такие граждане должны были получить аналогичные права, как и военнопленные, особенно учитывая тяжелое физическое и психологическое состояние после пребывание в плену.

Лубинец подчеркивает, что из-за отсутствия международных стандартов, регулирующих права таких лиц, Украина вынуждена самостоятельно создавать правовые рамки, которые могут служить примером для других стран.

Омбудсмен подал предложения профильным комитетам Верховной Рады, где вопрос обсуждается, но четкая позиция еще не сформирована.

"Мне сообщили, что предложения донесли до сведения народных депутатов Украины, имеющих право законодательной инициативы. Также данный вопрос обсуждается в рамках Рабочей группы по защите прав и свобод гражданских лиц, которая работает по моей инициативе в составе Координационного штаба по обращению с военнопленными ", — рассказывает Лубинец.

Ранее "Телеграф" писал, что теперь украинские военнослужащие имеют возможность подавать рапорты на перевод в другие части в онлайн-режиме. Эта функция появилась в мобильном приложении "Армия+".