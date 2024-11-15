Чи можуть мобілізувати чоловіків з ВІЛ чи туберкульозом

Усі подробиці пояснили в Міноборони

Під час мобілізації та воєнного стану чоловіки, які вже стоять на військовому обліку можуть бути виключеними з нього або отримати відстрочку від призову через стан здоров'я.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив в ефірі марафону "Єдині новини", чи можуть мобілізувати особу з психічним захворюванням, ВІЛ та туберкульозом.

Він пояснює, що кожний випадок — індивідуальний і треба відштовхуватись від того, що основний критерій для військової служби є функціональність людини. Це залежить від стадії хвороби, наприклад якщо особа є безсимптомним носієм ВІЛ або має стабільну хворобу, то вона є придатною для мобілізації.

"Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо, залежно від стану здоров'я, специфіки захворювання. Ви сказали про ВІЛ. Наприклад, для осіб із ВІЛ чи туберкульозом придатність до служби оцінюється на основі того, наскільки хвороба впливає на їхню здатність виконувати військові завдання", — повідомив Лазуткін.

Однак є інші випадки, зокрема особи з ВІЛ на стадії імунної субкомпенсації придатні для служби лише у тилових частинах, коли нема потреби виконувати бойові завдання. При цьому, люди, у яких ВІЛ призвів до імунної декомпенсації є непридатними до служби й підлягають виключення з військового обліку.

Лазуткін також додає, що для людей, які мають туберкульоз, також передбачені чіткі критерії відбору. До військової служби не придатні (виключені з обліку) люди, у яких активний туберкульоз, принаймні легень, з виділеннями мікробактерій або наявністю розпаду легеневої тканини.

Якщо ВЛК визначить осіб придатними до служби, хоча це не дозволяє їх стан здоров'я, то це вважається порушенням наказу Міноборони №402. Відповідальність за неправильні висновки лежить на лікарях ВЛК.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами кишківника точно не заберуть до армії.