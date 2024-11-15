Путинский археолог разрушил уникальные объекты в Крыму на 200 млн (фото)

Правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск

Национальная полиция, прокуратура и Служба безопасности Украины собрали доказательства гражданина РФ, который незаконно занимается разграблением культурного наследия Украины во временно оккупированном Крыму. Речь идет об археологе.

Эксперты оценивают ущерб от его деятельности более чем в 200 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о заведующем секторе археологии "Государственного Эрмитажа" в Санкт-Петербурге. В 2014 году он возглавил археологическую экспедицию на территории Крыма, которую посещал лично российский диктатор Владимир Путин.

10 лет подряд эта группа проводит незаконные раскопки на объектах культурного наследия Украины, в частности, на территории археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в районе временно оккупированной Керчи.

Раскопки охватывали площади в сотни квадратных метров. Кафиры сняли так называемый культурный слой украинского полуострова на глубину почти 2 метра. Это привело к масштабному повреждению исторических объектов, являющихся частью тысячелетней украинской государственности.

Археологические раскопки у строительства трассы «Таврида». Керчь, апрель 2017 года

Археологические раскопки в Керчи, май 2017 года

Согласно выводам экспертов, действия археологов нанесли ущерб на сумму более 200 млн грн. На основании собранных доказательств гражданину РФ заочно уведомлено о подозрении по ч. 4 ст. 298 Уголовного кодекса Украины относительно незаконного проведения поисковых работ на объектах археологического наследия и их повреждения.

В настоящее время украинские правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск. Его планируют привлечь к уголовной ответственности за преступления против культурного наследия Украины.

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