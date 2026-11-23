До цієї намазки пасують житні грінки й тонкі скибочки солоного огірка

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Щоб приготувати ніжну намазку, розімніть варену картоплю й змішайте її з підсмаженою цибулею та огірковим розсолом. Цибуля дасть легку солодкість, а розсіл – кислинку.

Як зробити картопляну намазку м’якою, щоб вона легко лягала на хліб, розповідає "Телеграф". На 250 г картоплі візьміть одну невелику цибулину, столову ложку олії, столову ложку огіркового розсолу та дрібку чорного перцю.

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Почистьте картоплю, наріжте кубиками й відваріть до м’якості. Поки вона вариться, дрібно наріжте цибулю й обсмажте її в олії на середньому вогні до золотистого кольору. Злийте воду й розімніть картоплю товкачем, поки вона ще гаряча. Блендер не потрібен: від збивання картопля може стати клейкою.

Додайте цибулю разом з олією, влийте розсіл, поперчіть і перемішайте. Якщо намазка загустіла, додайте трохи теплої води – по чайній ложці за раз. Сіль додавайте після того, як скуштуєте: її може вистачити й у розсолі.

Картоплю розминають товкачем, поки вона ще гаряча Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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