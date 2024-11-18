Ворог вчиться на помилках. Ветеран розповів, що змінилось у росіян

Але і на досягненнях України також вчаться

Російська армія вчиться на помилках і досягненнях України. Зокрема, мова йде про те, як ворог запускає "шахеди.

Про це заявив досвідчений український боєць Володимир Авдєєнко (позивний "Вальдемар") в інтервʼю "Телеграфу" — "Наближається важкий період, готуватись всім": лідер Центру підготовки населення до нацспротиву про еволюцію війни і загрози для України".

За його словами, якщо взяти ті умови, у яких він перебував я у 2022-му, то їх не порівняти з нинішніми.

Ворог вчиться як на наших досягненнях, так і на наших помилках. До прикладу, раніше вони запускали "Шахеди" прямо, то зараз роблять буквально малюнки в повітрі.

"Ми навіть шуткуємо між собою: "Можливо, вони хочуть нам щось сказати?" Росіяни вчаться не гірше нас. Ми теж еволюціонуємо і зараз більшість нових досягнень не викладаємо в безпекових цілях", — каже він.

Раніше "Телеграф" писав, що Україні треба готуватись до більш важких періодів. І так, як було раніше, вже не буде.