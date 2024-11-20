"Служить будут все". Волонтер Берлинская вызвала резонанс новым заявлением

Запрос на справедливость и раскол в обществе используют российские спецслужбы

Волонтер Мария Берлинская заявила, что украинское общество переживает острый запрос на справедливость, особенно во время войны. Выход из этого она видит в достаточно простом решении: служить должны все.

В своем сообщении на Facebook Берлинская отметила, что справедливость может быть восстановлена только при условии равномерного распределения бремени войны среди всех граждан, независимо от их статуса или должностей.

"Депутаты, судьи, прокуроры, чиновники, мсековцы, мэры, олигархи, их родственники и друзья. Бизнес-партнеры, министры, бандиты, контрабандисты, рок-звезды, актеры, директора предприятий и дипломаты. Неважно. Все. Все должны пройти войну, не в тылу, а напрямую фронт. Все, по очереди, с ротациями как минимум один год должны почувствовать, что такое война", — написала волонтер.

Берлинская также отметила, что именно этот запрос на справедливость и раскол в обществе используют российские спецслужбы для своих информационных операций.

"Российские спецслужбы видят наши расколы, и бьют своими ИПСО именно туда где больно, чтобы расколоть еще больше. Стратегия поняла, я бы на их месте делала так же. Чтобы делились на богатых и бедных, выездных и невыездных, забронированных и обязанных, обездоленных и при должностях, работающих нон-стоп на победу — и теми, кто вечно за спинами, по самым дорогим ресторанам», — написала Берлинская.

"Вера самое сильное оружие. Нужно восстановить доверие в нашем племени, доверие через справедливость. Служить будут все", — добавила она.

Однако сообщение Берлинской вызвало весьма неоднозначную реакцию украинцев в комментариях. Часть поддерживает идею, считая ее справедливой и необходимой для укрепления общественного единства. Другие же выражают сомнения в возможности реализации такого подхода, называя его утопическим.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Раде рассказали, в каком случае мобилизуют еще 500 тыс. мужчин. При этом отметили, что необходимо обращать внимание и на возраст мобилизованных и на их состояние здоровья.