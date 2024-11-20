Ще одна категорія чоловіків зможе отримати відстрочку у "Резерв+"

Умєров каже, що будемо прагнути, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян

У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації. Це стосується багатодітних батьків.

Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров. Зазначається, що наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.

Процес максимально простий і зручний:

​​Авторизуйтеся в Резерв+

​​Надішліть запит на оформлення відстрочки

Система автоматично перевірить ваш статус.

Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі.

Рустем Умєров зазначив, що Міноборони працює над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків.

"Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян. Діджиталізація — це зручність і прозорість, які наближають нас до більш сучасної та ефективної системи", — додав він.

Раніше "Телеграф" писав, що ще декілька категорій українців отримають відстрочку від мобілізації.