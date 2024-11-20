Ще одна категорія чоловіків зможе отримати відстрочку у "Резерв+"
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Умєров каже, що будемо прагнути, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян
У застосунку "Резерв+" з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації. Це стосується багатодітних батьків.
Про це повідомив Міністр оборони України Рустем Умєров. Зазначається, що наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі.
Процес максимально простий і зручний:
- Авторизуйтеся в Резерв+
- Надішліть запит на оформлення відстрочки
- Система автоматично перевірить ваш статус.
Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі.
Рустем Умєров зазначив, що Міноборони працює над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків.
"Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян. Діджиталізація — це зручність і прозорість, які наближають нас до більш сучасної та ефективної системи", — додав він.
Раніше "Телеграф" писав, що ще декілька категорій українців отримають відстрочку від мобілізації.