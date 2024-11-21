Отримали повістку, але маєте право на відстрочку. Юрист пояснив, що робити

У такому випадку потрібно звернутися до ТЦК та СП

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Навіть попри це деякі категорії громадян мають право на відстрочку від призову на службу.

Як діяти, якщо вам вручили повістку, але ви маєте право на відстрочку. Про це пояснив юрист Дмитро Франчук для РБК-Україна.

За словами експерта, отримання повістки не означає автоматичний призов.

"Якщо у вас є законні підстави для відстрочки, наприклад навчання, догляд за дитиною, неналежний стан здоров'я тощо, ви маєте право подати заяву про відстрочку", — зазначає юрист.

Щоб належним чином оформити відстрочку потрібно:

зібрати необхідні документи, які підтверджують право на відстрочку. Це можуть бути довідки з навчального закладу, медичні довідки, свідоцтво про народження дитини тощо;

написати заяву про надання відстрочки та додати до неї копії всіх необхідних документів. Заяву подавати до ТЦК та СП за місцем реєстрації. Під час явки потрібно повідомити про обставини, що надають право на відстрочку, та подати пакет документів;

попри подану заяву, можливо, доведеться пройти ВЛК для підтвердження підстав для відстрочки (за станом здоров'я).

Франчук зазначає, якщо громадянину відмовляють у відстрочці без достатніх підстав, він може оскаржити це рішення в адміністративному порядку або через суд.

Юрист наголосив на важливості якнайшвидшого подання заяви, щоб працівники ТЦК і СП могли оперативно її розглянути. Він підкреслив, що своєчасне подання документів забезпечить дотримання права військовозобов’язаного на відстрочку, якщо для цього є законні підстави, і дозволить уникнути призову до армії.

"Також подання заяви допоможе уникнути непорозумінь і конфліктних ситуацій із ТЦК і СП", — підкреслив Франчук.

Нагадуємо, якщо громадянин нещодавно оновив свої військові облікові дані, пройшов ВЛК та має чинну відстрочку від мобілізації, повістка вручається без підстав. У такому випадку достатньо повідомити працівникам ТЦК про актуальність даних і показати штрих-код для перевірки інформації в єдиному реєстрі військовозобов’язаних "Оберіг".

Також не брати повістку без будь-яких правових наслідків можуть громадяни, які були виключені з військового обліку. Адже вони не мають жодного юридичного та правового зв’язку з військкоматом.

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна категорія чоловіків зможе отримати відстрочку у "Резерв+". Якщо ви відповідаєте вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться у вашому електронному військовому документі.