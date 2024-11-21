Получили повестку, но имеете право на отсрочку. Юрист объяснил, что делать

В таком случае нужно обратиться в ТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Даже несмотря на это, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва на службу.

Что делать, если вам вручили повестку, но вы имеете право на отсрочку. Об этом объяснил юрист Дмитрий Франчук для РБК-Украина.

По словам эксперта, получение повестки не означает автоматического призыва.

"Если у вас есть законные основания для отсрочки, например, обучение, уход за ребенком, ненадлежащее состояние здоровья и т.д., вы имеете право подать заявление об отсрочке", — отмечает юрист.

Чтобы надлежащим образом оформить отсрочку нужно:

собрать необходимые документы, подтверждающие право на отсрочку. Это могут быть справки из учебного заведения, медицинские справки, свидетельство о рождении ребенка;

написать заявление о предоставлении отсрочки и добавить в нее копии всех необходимых документов. Заявление подавать в ТЦК и СП по месту регистрации. При явке следует сообщить об обстоятельствах, предоставляющих право на отсрочку, и представить пакет документов;

несмотря на поданное заявление, возможно, придется пройти ВВК для подтверждения оснований для отсрочки (по состоянию здоровья).

Франчук отмечает, что если гражданину отказывают в отсрочке без достаточных оснований, он может обжаловать это решение в административном порядке или через суд.

Юрист подчеркнул важность скорейшего подачи заявления, чтобы работники ТЦК и СП могли оперативно его рассмотреть. Он подчеркнул, что своевременная подача документов обеспечит соблюдение права военнообязанного на отсрочку, если для этого есть законные основания, и позволит избежать призыва в армию.

"Также подача заявления поможет избежать недоразумений и конфликтных ситуаций с ТЦК и СП", — подчеркнул Франчук.

Напоминаем, если гражданин недавно обновил свои военные учетные данные, прошел ВВК и имеет отсрочку от мобилизации, повестка вручается без оснований. В таком случае достаточно уведомить работников ТЦК об актуальности данных и показать штрих-код для проверки информации в едином реестре военнообязанных "Оберег".

Также не брать повестку без каких-либо правовых последствий могут граждане, исключенные из воинского учета. Ведь они не имеют никакой юридической и правовой связи с военкоматом.

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна категория мужчин сможет получить отсрочку в "Резерв+". Если вы отвечаете требованиям, информация об отсрочке автоматически появится в вашем электронном военном документе.