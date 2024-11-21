Некоторым студентам не дадут отсрочки от мобилизации в 2025 году

Я чувствую, что мы будем продолжать эту практику, — Бабак

Дневная форма обучения для аспирантов-контрактников будет отменена и в 2025 году. Это означает, что они не получат права на отсрочку от мобилизации.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил в интервью "Українським новинам". По его словам, аспирантура последние несколько лет использовалась некоторыми мужчинами призывного возраста для избежания мобилизации, а не для получения научных степеней.

"Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. При том, что мы каждый год выпускали лишь несколько тысяч. "Тяга к знаниям, резко все стали грызть гранит науки"" — говорит Бабак.

На вопрос, планируется ли и дальше ограничивать поступление на дневную форму обучения для аспирантов-контрактников, депутат ответил, что, вероятно, да. Он отметил, что пока этот вопрос рассматривался только поверхностно, но до конца года запланирован его детальный анализ вместе с Министерством на одном из заседаний комитета. Депутат выразил убеждение, что эта практика будет продолжена.

Также нардеп выступил против снижения балла на Едином вступительном экзамене для поступления на бюджетную форму обучения в аспирантуре, которая и дает право на отсрочку.

Напомним, что отсрочку могут получить студенты и аспиранты, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения. Также право имеют военнообязанные, получающие уровень образования не ниже того, который они уже имеют.

Для получения отсрочки от мобилизации аспиранты и студенты должны выполнить следующие шаги:

собрать пакет подтверждающих документов, (в частности получить справку от высшего образования об обучении);

написать заявление в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Ранее "Телеграф" писал, кто из студентов может получить повестку. Люди, получающие второе высшее образование, могут забыть об отсрочке.