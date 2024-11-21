"Наколоті апельсинки" та "американські валянки": як Людмила Янукович зганьбилася під час Майдану (архівне відео)

Ексдружина Віктора Януковича розповідала про "жахи", які нібито відбувалися на Майдані у Києві

Людмила Янукович, ексдружина колишнього президента України Віктора Януковича, увійшла в історію української політики завдяки своїм курйозним висловлюванням, хоч вона і не була публічною персоною. Найбільше вона запам’яталася українцям через свій виступ під час Помаранчевої революції про "апельсинки" та "американські валянки".

Тоді Людмила Янукович викликала осуд з боку суспільства, а виступ розібрали на цитати. Приводом для насміхань також стали її шуба та берет.

Під час виступу в Донецьку Людмила Янукович заявила, що протестувальники на Майдані у Києві вживають "наколоті апельсинки", які нібито спричиняють залежність і дивну поведінку. Також дружина президента додала, що у протестувальників "очі скляні" і натякнула на їх неприродну поведінку.

"Дорогие друзья, я из Киева, я могу сказать, что там делается. Там просто оранжевый шабаш! Значит, стоят валеночки рядами… — все везде американское! И горы оранжевых апельсин. И это на фоне: "Оранжевое небо…" От такое от! Это просто… Это кошмар! И хочу вам сказать, что эти апельсинки не простые, а наколотые. Люди берут апельсин, съели — взяли другой. И она тянется и тянется — рука. Сейчас я ехала сюда — были новости. И сказали — на площади массове отруєння почалося. Частые случаи обращения в больницу. Людей везут с менингитом! До чего мы дожились! И стоят, и стоят! Глаза просто лубяные! Просто!", — промовила Людмила Янукович.

Ці події стали частиною українського фольклору та мемів, які залишаються актуальними донині. Після цього виступу Людмила Янукович більше не з'являлася активно в політичній чи публічній сфері.

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