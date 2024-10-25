Працювала на заводі і там зустріла чоловіка: як у молодості виглядала експерша леді Людмила Янукович

Людмила Янукович давно відійшла від публічного життя

Віктор Янукович став єдиним президентом України, за плечима якого було кримінальне минуле. Але його судимості не бентежили Людмилу Настенко, яка вийшла за нього заміж та народила двох дітей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як у молодості виглядала колишня перша леді України Людмила Янукович. Ми дізналися, де вона зустріла свого майбутнього чоловіка.

Якою була Людмила Янукович у молодості

Експерша леді України Людмила Янукович народилася у Донецьку. Батько працював на цементному заводі, а мати була юристом. Дівоче прізвище Людмили — Настенко. Її вихованням займалася бабуся, мама та дідусь. Жили вони у трикімнатній квартирі у центрі.

Освіта Людмила здобула у Макіївському інженерно-будівельному інституті. Довгий час вона працювала на виробництві, у проектно-кошторисному бюро при Єнакіївському метзаводі. Там вона була спеціалістом тресту "Єнакіївметалургбуд".

Людмила Янукович у молодості

Саме на заводі Людмила і зустріла Віктора Януковича. Їхня зустріч відбулася в досить прозаїчній ситуації. Людмила тоді пошкодила ногу цеглою і пішла до кімнати, щоб перевести дух через сильний біль. Там вона зустріла Януковича, який подав їй води та запитав її ім’я. Через деякий час він підійшов до Людмили й запропонував разом зустріти Новий рік, але дівчина сказала, що її не відпустять рідні. У підсумку Віктор зустрічав Новий рік в оточенні родини Людмили, і він одразу їм сподобався.

Людмила та Віктор Янукович у молодості

Одружилися Людмила та Віктор Янукович у листопаді 1972 року. А повінчалися у вересні 1997 року.

Весілля Людмили та Віктора Януковича

Незабаром у них народилося двоє синів: Віктор та Олександр. У березні 2015 року молодший син Януковича загинув на озері Байкал.

Віктор Янукович разом із дружиною та синами

Людмила Янукович воліла залишатися в тіні своєму чоловікові, оскільки її публічне життя не задалося. Експерша леді України рідко з’являлася на масових заходах, а якщо і з’являлася, то ставала об’єктом глузувань. Зокрема, під час Помаранчевої революції у 2004 році вона на сцені заявила, що мітингувальникам у Києві роздають "наколоті" апельсини.

Після розлучення та втечі Януковича, Людмила перебралася до Криму, де мешкає у триповерховому особняку. Є інформація про те, що вона володіє мережею магазинів, де продаються елітні продукти.

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