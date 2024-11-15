Суд продовжив домашній арешт Тищенка. Скільки сидітиме нардеп

Народного депутата звинувачують у нападі на ветерана війни у Дніпрі влітку цього року

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення залишити народного депутата України Миколу Тищенка під цілодобовим домашнім арештом.

Про це повідомило "Суспільне". За новим вироком суд Тищенко залишиться під арештом до 23 грудня поточного року.

Сторона звинувачення запросила Тищенку цілодобовий домашній арешт, а захист із цим не погодився. Адвокати просили змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт, або ж на особисті зобов’язання, щоб Тищенко міг продовжувати роботу народним депутатом України.

Нагадаємо, Миколі Тищенку Державне бюро розслідувань оголосило про підозру у незаконному позбавленні волі людини. Йдеться про інцидент, що трапився у Дніпрі влітку поточного року.

Тоді нардеп у супроводі людей у камуфляжі та балаклавах приїхав у Дніпро нібито для "боротьби" із нелегальними кол-центрами. Ці люди напали на ветерана російсько-української війни, бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР Міноборони України Дмитра Павлова, позивний "Син" — він гуляв з дружиною та маленькою дитиною.

Люди з оточення Тищенка скрутили Павлова, одягли на нього наручники, повалили на землю і почали бити. Пізніше Тищенко заявить, що Павлов нібито не служив у "Кракені", а входив до охорони т.зв. "мережі ботоферм" з кодовою назвою "Дев’ятки".

Правоохоронні органи вирахували людей, які того дня перебували з Тищенком у Дніпрі. Один із них виявився екс-депутатом від забороненої "ОПЗЖ" Сергієм Савченком. Також в оточенні одіозного нардепа був співробітник поліції Богдан Писаренко — згодом його звільнили.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Микола Тищенко назвав суддю "кумом" під час нещодавнього засідання суду.