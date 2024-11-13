Підозрюваний у вбивстві Фаріон почув нове рішення суду

Підозрюваному інкриміновано умисне вбивство

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко залишається під вартою. Суд ухвалив нове рішення у справі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України. Судді за клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури вирішили продовжити Зінченку терміни його запобіжного заходу.

Тепер підозрюваний у вмисному вбивстві відомої громадської діячки перебуватиме під вартою без права на заставу ще 60 діб — до 12 січня включно.

Нагадаємо, що 19 липня, на вулиці Масарика у Львові невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон. Лікарі близько 4 години намагалися врятувати її життя, але це не дало результату. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу пістолета Макарова.

25 липня, у Дніпрі було затримано підозрюваного у замаху та вбивстві мовознавиці — 18-річного В’ячеслава Зінченка. 26 липня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту без альтернативи внесенню застави.

Раніше "Телеграф" показував ексклюзивні кадри із прощання з філологинею Іриною Фаріон у Львові.