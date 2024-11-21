Как найти управу на РС-26 "Рубеж"? Аналитик объяснил, чем сбить 50-тонную российскую "дуру"

Большой глупостью было бить по Днепру межконтинентальной ракетой

Западные системы противовоздушной обороны способны сбивать российские баллистические ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж", которыми РФ в четверг, 21 ноября, ударила по Днепру. Но при этом они сталкиваются с рядом проблем.

Об этом авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап рассказал в эфире YouTube-канала "Апостроф TV".

Он пояснил, что снаряженная масса этой ракеты составляет до 50 тонн, боевая часть (фугас) – 1200 килограммов – состоит из четырех блоков, которые разделяются на четыре заряда индивидуального наведения.

— Идея межконтинентальной баллистической ракеты в том, чтобы донести ядерную боевую головку на большое расстояние, — говорит авиационный эксперт. — Эта ракета может бить на 6 тысяч километров, а минимальное расстояние у нее — 2 тысячи километров (напомним, от полигона Капустин Яр, откуда был осуществлен запуск РС-26 "Рубеж", до Днепра — около 800 километров. — Ред.).

Эту "дуру" нужно поднять [в воздух], поэтому она имеет несколько степеней. Но глупость таким бить [по Днепру]. Однако дело в том, что мы не можем такие ракеты перехватывать, у нас нечем. Это могут делать системы Aegis или THAAD. А ракетами Patriot ее перехватить невозможно, — говорит аналитик.

*THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — противоракетный комплекс наземного базирования, предназначенный для заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности. Может сбивать цели на дальности до 200 км.

Aegis Ashore – это мощная система противоракетной обороны, способная перехватывать МБР на расстоянии более 1200 километров. Она использует ракеты, способные работать в космическом вакууме. Два таких комплекса НАТО развернуты в Румынии и Польше.

Он пояснил, что ракета MIM-104 Patriot бьет за счет кинетического заряда и создает "облако" осколков, однако оно слишком легкое и компактное, поэтому не способно сбить с цели 50-тонный РС-26 "Рубеж", в отличие от 4-тонного "Кинжала".

Еще одной из проблем в перехвате ракеты является то, что неизвестно, где происходит разделение боевой части — прямо на цель или выше.

— Если русские уже пошли в этом направлении, то их остановить можно только большей силой. И наши партнеры должны перестать играть в удержание эскалации, потому что мы уже вышли на новую эскалационную орбиту, — говорит Константин Криволап.

Он добавил, что одна межконтинентальная ракета стоит как неплохой самолет, поэтому удар по Днепру противоречит самой логике использования такого типа оружия (доставка ядерной боеголовки на большое расстояние). Удар такой же силы мог бы нанести три-четыре "Искандера".

— Но четыре "Искандера", я думаю, в Днепре мы бы сбили. А вот эту "дуру" (РС-26 "Рубеж". — Ред.) сбить очень трудно, потому что она много весит, — подытожил авиационный эксперт.

Напомним, "Телеграф" писал, что скрывает удар межконтинентальной ракетой.