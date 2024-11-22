Кабмин одобрил новую Стратегию Украины в море, что это значит

В Минобороны прошлись по каждому пункту

В пятницу, 22 ноября, Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Это важный шаг к усилению морской безопасности нашего государства.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, одобренной СНБО и введенной в действие Указом Президента.

Основные задачи плана:

· усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГНСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;

· декупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;

· получение компенсаций за потери, причиненные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Благодарю всех, кто приобщился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины", — подытожил Умеров.

Ранее Телеграф писал, что Умеров прокомментировал первый удар Storm Shadow по России. Он заявил, что не будет подтверждать или опровергать первое использование ракет по целям на российской территории. 20 ноября стало известно, что Украина могла ударить по российскому военному объекту на Курщине.