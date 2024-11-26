"Хірургиня" или "хірург": редактор объясняет, почему важны феминитивы в медицине

Использование феминитивов – это не дань моде, а принципиальная позиция признания профессионализма каждой женщины-медикини

В современном мире язык — это не только средство коммуникации, но мощный инструмент отражения социальных изменений. Особенно ярко это проявляется в профессиональной терминологии, в частности, в медицинской отрасли.

Украинская медицина имеет уникальную особенность: более 70% медицинских работников – женщины. Однако, как отмечает редактор Ольга Василевская, несмотря на это, до сих пор бытуют устаревшие языковые конструкции, которые преуменьшают вклад женщин в профессию.

Преодоление речевого андроцентризма

Использование феминитивов – это не дань моде, а принципиальная позиция относительно:

признание вклада женщин в профессию,

разрушение стереотипов о "мужских" и "женских" профессиях,

создание инклюзивной профессиональной среды.

Правила создания феминитивов в медицине

Специальности на -г/-лог – самым естественным способом является добавление суффикса -ин-:

хірургиня,

онкологиня,

проктологиня,

неврологиня,

анестезиологиня.

Специальности на -т –к таким названиям прилагается суффикс -к-:

терапевтка,

инфекціонистка,

ендоскопістка.

"Профессия не имеет пола" – это манипуляторное утверждение. Действительно, специальность не имеет пола, но носитель специальности его имеет. Существительное всегда имеет род. Поэтому "хирург" — существительное мужского рода. Для обозначения женщины-профессионалов требуется соответствующее существительное. А значит, появление слов типа "хирургиня" вполне органично и оправдано.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть людей, которые влияют на мнения других. Что не так с переводом слова "influencer".