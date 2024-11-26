"Хірургиня" или "хірург": редактор объясняет, почему важны феминитивы в медицине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Использование феминитивов – это не дань моде, а принципиальная позиция признания профессионализма каждой женщины-медикини
В современном мире язык — это не только средство коммуникации, но мощный инструмент отражения социальных изменений. Особенно ярко это проявляется в профессиональной терминологии, в частности, в медицинской отрасли.
Украинская медицина имеет уникальную особенность: более 70% медицинских работников – женщины. Однако, как отмечает редактор Ольга Василевская, несмотря на это, до сих пор бытуют устаревшие языковые конструкции, которые преуменьшают вклад женщин в профессию.
Преодоление речевого андроцентризма
Использование феминитивов – это не дань моде, а принципиальная позиция относительно:
- признание вклада женщин в профессию,
- разрушение стереотипов о "мужских" и "женских" профессиях,
- создание инклюзивной профессиональной среды.
Правила создания феминитивов в медицине
Специальности на -г/-лог – самым естественным способом является добавление суффикса -ин-:
- хірургиня,
- онкологиня,
- проктологиня,
- неврологиня,
- анестезиологиня.
Специальности на -т –к таким названиям прилагается суффикс -к-:
- терапевтка,
- инфекціонистка,
- ендоскопістка.
"Профессия не имеет пола" – это манипуляторное утверждение. Действительно, специальность не имеет пола, но носитель специальности его имеет. Существительное всегда имеет род. Поэтому "хирург" — существительное мужского рода. Для обозначения женщины-профессионалов требуется соответствующее существительное. А значит, появление слов типа "хирургиня" вполне органично и оправдано.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть людей, которые влияют на мнения других. Что не так с переводом слова "influencer".