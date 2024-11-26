Умєров поїде до Південної Кореї з важливого питання - ЗМІ

Аналітики очікують, що Південна Корея займе "обережну позицію" щодо військової допомоги

Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідає Південну Корею для обговорення постачання зброї. Це станеться вже найближчими днями.

Про це пише South China Morning Post, посилаючись на власне джерело. Передбачається, що делегація зустрінеться з південнокорейськими колегами вже у середу та надасть список побажань. До нього увійдуть зенітні ракети та артилерійська зброя.

Аналітики очікують, що Південна Корея займе "обережну позицію" щодо військової допомоги після перемоги Дональда Трампа на виборах у США та неодноразових попереджень Росії проти подібних дій.

"Південна Корея вислухає прохання України, але навряд чи візьме на себе чітке зобов’язання щодо постачання зброї. Очікується, що уряд займе вичікувальну позицію, спостерігаючи за військовою співпрацею Росії з Північною Кореєю, перш ніж ухвалити рішення щодо своїх наступних кроків", — сказав науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джін Хо.

Аналітики очікують, що Південна Корея займе "обережну позицію" щодо військової допомоги після перемоги Дональда Трампа на виборах у США та неодноразових попереджень Росії проти подібних дій.

"Південна Корея вислухає прохання України, але навряд чи візьме на себе чітке зобов’язання щодо постачання зброї. Очікується, що уряд займе вичікувальну позицію, спостерігаючи за військовою співпрацею Росії з Північною Кореєю, перш ніж ухвалити рішення про свої наступні кроки", — прогнозує науковий. Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джін Хо.

Водночас ще однією перешкодою постачанню зброї — внутрішня опозиція. Опозиційні законодавці пригрозили оголосити імпічмент міністру оборони Південної Кореї, якщо в Україну буде направлена військова допомога. Вони посилаються на закони, які забороняють експорт зброї до країн, які перебувають у стані війни, без схвалення парламенту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Південна Корея зараз розглядає "всі можливі сценарії" надання допомоги Україні. У Сеулі прокоментували можливість надання військової допомоги.