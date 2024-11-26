У Києві та Львові прокотилась хвиля мінувань: стало відомо, хто наполохав українців

Автор погроз звинувачує суспільство в несправедливому ставленні

У вівторок, 26 листопада, мережею почала ширитись інформація, що нібито ветеран АТО масово розіслав листи про "мінування" різних будівель. Зокрема, у Києві та Львові.

Про це повідомляють телеграм-канали. В одному з повідомлень показали, що писав чоловік.

У своєму листі він зазначив, що вже заклав вибухівку в понад 20 об'єктів, серед яких посольство Норвегії, кілька ТЦ, зокрема, Pulsar у Києві, середню школу №31, а також низку адмінбудівель і готелів. Він також стверджує, що перший вибух уже нібито стався в Києві за адресою вул. Машинобудівна, 41.

Зазначається, автор припустився помилок в адресах деяких об'єктів. Наприклад, у Києві немає ТРЦ Pulsar на вул. Софіївській, а також помилково вказані адреси для інших локацій.

У своєму листі автор погроз звинувачує суспільство в несправедливому ставленні до ветеранів АТО і погрожує продовжувати серію вибухів із періодичністю раз на 3-4 дні.

Додамо, у коментарі Суспільному інспектор відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області, лейтенант поліції Нікіта Ворожко повідомляв, що понад 70% повідомлень про фейкові замінування надходять від громадян РФ, які переважно використовують дані неповнолітніх українців.

Раніше "Телеграф" писав, що такий випадок трапляється не вперше. Так, у жовтні невідомі вже розсилали подібні повідомлення.