В Киеве и Львове прокатилась волна минирований: стало известно, кто напугал украинцев

Автор угроз обвиняет общество в несправедливом отношении

Во вторник, 26 ноября, сетью начала распространяться информация, что якобы ветеран АТО массово разослал письма о "минировании" разных зданий. В частности, в Киеве и Львове.

Об этом сообщают телеграммы-каналы. В одном из сообщений показали, что писал мужчина.

В своем письме он отметил, что уже заложил взрывчатку более чем в 20 объектах, среди которых посольство Норвегии, несколько ТЦ, в частности, Pulsar в Киеве, среднюю школу №31, а также ряд админзданий и гостиниц. Он также утверждает, что первый взрыв уже якобы произошел в Киеве по адресу ул. Машиностроительная, 41.

Отмечается, автор допустил ошибки в адресах некоторых объектов. К примеру, в Киеве нет ТРЦ Pulsar на ул. Софиевской, а также ошибочно указаны адреса других локаций.

В своем письме автор угроз обвиняет общество в несправедливом отношении к ветеранам АТО и угрожает продолжать серию взрывов с периодичностью раз в 3-4 дня.

Добавим, в комментарии Общественному инспектору отдела противодействия киберпреступлениям в Черниговской области, лейтенант полиции Никита Ворожко сообщал, что более 70% сообщений о фейковых заминированиях поступают от граждан РФ, которые преимущественно используют данные несовершеннолетних украинцев.

Ранее Телеграф писал, что такой случай случается не впервые. Да, в октябре неизвестные уже рассылали подобные сообщения.