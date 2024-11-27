Кулеба не згодний з заявою Залужного про "початок Третьої світової". Він навів "залізний" аргумент

Дипломат невисоко оцінює готовність країн Заходу до опору

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не згодний з думкою ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який назвав нинішню ситуацію на фронтах російсько-української війни початком Третьої світової. На думку Кулеби, Захід не готовий воювати.

Про це він сказав у інтерв'ю виданню Рolitico. За словами Кулеби, він не погоджується з думкою Залужного про початок Третьої світової війни "з однієї простої причини, тому що Захід психологічно не готовий воювати".

Дипломат додав, що покладає більші надії в плані успіхів у війні на помилку Путіна, ніж на демонстрацію стійкості Заходу. Він вкрай низько оцінює готовність країн Заходу до опору.

Нагадаємо, днями Валерій Залужний під час виступу з нагоди церемонії нагородження УП-100 заявив, що "у 2024 році розпочалася Третя світова війна". Він пояснив свою думку тим, що Україна воює не лише з Росією, а ще з КНДР та Іраном.

Залужний, який зараз є послом України у Великій Британії, назвав ці країни тому, що росіяни використовують для атак на Україну північнокорейські ракети та іранські дрони "Шахед". Щобільше, солдати КНДР вже воюють на боці російської армії.

Як повідомляв "Телеграф", Кулеба також назвав головну помилку західних лідерів за останній рік. На його думку, це різке засудження пропозиції Еммануеля Макрона щодо введення міжнародних сил в Україну.