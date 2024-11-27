ЗСУ готуються до оборони Покровська: що зараз відбувається на фронті (мапа)

Командування української армії провело роботу над помилками, заявив боєць ЗСУ

Сили оборони України готові захищати Покровськ Донецької області від російських військ. Підготовка особового складу підрозділів зараз якісніша, ніж була раніше.

Про це у коментарі "РБК-Україна" заявив військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв. За його словами, все йде до того, що російські війська штурмуватимуть Покровськ.

Водночас, командування військ провели серйозну роботу над помилками в питаннях оборони, зазначив Ієвлєв.

Військовослужбовець розповів, що підготовка оборони Мирнограда і Покровська стала якіснішою, ніж було раніше.

Тим часом за даними OSINT-порталу DeepState, відстань від південних околиць Покровська до лінії фронту сьогодні становить майже 8 кілометрів.

Лінія бойового дотику наблизилася до Покровська після взяття населених пунктів Селидове, Крутий Яр, Красний Яр, Вишневе.

Нагадаємо, раніше "Телеграф"писав про те, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Покровська 18 листопада. Він зустрівся з командуванням та бійцями 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє місто.