ВСУ готовятся к обороне Покровска: что сейчас происходит на фронте (карта)

Командование украинской армии провело работу над ошибками, заявил боец ВСУ

Силы обороны Украины готовы защищать Покровск Донецкой области от наступающих российских войск. Подготовка личного состава подразделений сейчас более качественная, чем была ранее.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев. По его словам, все идет к тому, что российские войска будут штурмовать Покровск.

В то же время командование войск провели серьезную работу над ошибками в вопросах обороны, отметил Иевлев.

Военнослужащий рассказал, что подготовка обороны Мирнограда и Покровска стала более качественной, чем было раньше. Он отметил — чем качественнее и больше будет данных оборонительных сооружений, тем проще будет сдерживать продвижение российских войск в условиях дефицита пехоты ВСУ.

Между тем, по данным OSINT-портала DeepState, расстояние от южных окраин Покровска до линии фронта сегодня составляет почти 8 километров.

Линия боевого соприкосновения приблизилась к Покровску после взятия населенных пунктов Селидово, Крутой Яр, Красный Яр, Вишневое.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Покровск 18 ноября. Он встретился с командованием и бойцами 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город.