На край света за смешные деньги: посольство Украины в Эфиопии ищет работника, но есть один нюанс

Отметим, что в Эфиопии, конечно, это две средние зарплаты… для гражданина Эфиопии

Министерство иностранных дел Украины объявило вакансию на должность "Третий секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Федеративной Демократической Республике Эфиопия". Казалось бы, работа неплохая, но есть один неприятный нюанс: заработная плата в месяц едва превышает 15 тысяч гривен (примерно 350 долларов США).

Еще 22 ноября пресс-служба МИД сообщила о том, что объявлен конкурс на ряд вакансий. Среди них также был пост третьего секретаря посольства Украины в Эфиопии. Правда, в объявлении не указали размер заработной платы.

Между тем в контракте в условиях оплаты труда в пункте "должностной оклад" указана сумма в 15 017 грн в месяц — это меньше, чем две минимальные зарплаты в Украине. Это примерно 350 долларов США. Отметим, что в Эфиопии, конечно, это две средние заработные платы для гражданина Эфиопии. Украинское посольство, похоже, все же ищет гражданина Украины. Поэтому непонятно, кто согласится работать буквально на краю света за смешные деньги.

Впрочем, не все так плохо, как кажется на первый вид. Указывается, что сотрудник в должности третьего секретаря имеет право на надбавку к должностному окладу за ранг и компенсационные выплаты за пребывание в долгосрочной командировке. Однако остается только догадываться, сколько они составляют.

Между тем, здание генконсульства РФ в польской Познани может перейти в распоряжение украинской дипмиссии. Наши дипломаты уже направили официальную ноту польской стороне с соответствующим запросом.

А недавно экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что через дипломатические каналы в начале полномасштабной войны России против Украины перевозили бронежилеты и дроны для ВСУ. Он также рассказал, какие злоупотребления этими каналами в мире случаются чаще всего.