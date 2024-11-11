Повідомлення були хибними: в МЗС України заперечили, що знали про дзвінок Трампа Путіну

Попри повідомлення ЗМІ, Київ не знав про розмову Трампа та Путіна

Україна не була поінформована про те, що новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з так званим "президентом" Росії Володимиром Путіним. Відповідно, повідомлення ЗМІ про згоду або незгоду Києва є хибними.

Про це сказав речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі інформаційному агентству Reuters. За його словами, інформація, яку розповсюдили ЗМІ, не відповідає дійсності, українська сторона нічого не знала.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь поінформована про передбачуваний дзвінок, є хибними. Відповідно Україна не могла схвалити або виступити проти дзвінка", – сказав він.

Зазначимо, 10 листопада американське видання The Washington Post із посиланням на власні джерела написала, що Трамп, який став переможцем на президентських виборах у США 5 листопада, зателефонував так званому "президенту" Путіну. Основною темою їх розмови стала війна в Україні. При цьому видання зазначило, що Київ нібито був поінформований про цю розмову заздалегідь та не мав нічого проти неї. Проте, як виявилося, у Трампа нічого не повідомляли, що виглядає як мінімум дуже сумнівно.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня 2025 року. Наразі невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру з передвиборчих перегонів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.