Рус

Як отримати і куди витратити "тисячу Зеленського"? У Кабміні дали пояснення

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
"Тисячу Зеленського" можна витратити на обмежене коло товарів
"Тисячу Зеленського" можна витратити на обмежене коло товарів. Фото Відкриті джерела

Учасникам програми доведеться налаштувати касове обладнання

З 1 грудня в Україні почне діяти програма "Зимова єПідтримка", більше відома як "тисяча Зеленського". Ці кошти можна буде замовити через "Дію", а нараховувати їх будуть на картку Національного кешбеку.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона додала, що президент Володимир Зеленський хотів знайти рішення, щоб ці кошти можна було використати не тільки на послуги, а й медикаменти.

Більше читайте в публікації: "На виплати підуть мільярди": заступниця міністра економіки про "тисячу Зеленського", Національний кешбек і велике бажання ЄС".

— За умовами "Зимової єПідтримки" кошти нараховуватимуться на картку Національного кешбеку. Тобто, не можна буде розділити на карті, що оце кошти з кешбеку, а це — додаткова тисяча, — каже чиновниця. — І кошти Національного кешбеку, і додаткову зимову єПідтримку можна буде використати на медикаменти в аптеках і на книги, але українського виробництва.

За словами Надії Бігун, Кабмін з аптеками і продавцями книг розробляє відповідне технічне рішення. Тому учасникам програми доведеться налаштувати касове обладнання, щоб воно перевіряло, чи є товар, який купують з карти Національного кешбеку, у переліку українських виробів.

— Також допомогу від держави зможуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю через Укрпошту. Про можливість отримати виплату повідомить листоноша під час отримання пенсії або соцдопомоги. У пенсіонерів та людей з інвалідністю буде можливість оплатити комунальні послуги чи придбати товари українського виробництва, — додала заступниця міністра економіки.

Нагадаємо, "Телеграф" писав що "тисяча Зеленського" поставить під загрозу національний кешбек.

Теги:
#Тисяча гривень #Кешбек #Надія Бігун