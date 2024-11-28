Як отримати і куди витратити "тисячу Зеленського"? У Кабміні дали пояснення

Учасникам програми доведеться налаштувати касове обладнання

З 1 грудня в Україні почне діяти програма "Зимова єПідтримка", більше відома як "тисяча Зеленського". Ці кошти можна буде замовити через "Дію", а нараховувати їх будуть на картку Національного кешбеку.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповіла заступниця міністра економіки Надія Бігун. Вона додала, що президент Володимир Зеленський хотів знайти рішення, щоб ці кошти можна було використати не тільки на послуги, а й медикаменти.

Більше читайте в публікації: "На виплати підуть мільярди": заступниця міністра економіки про "тисячу Зеленського", Національний кешбек і велике бажання ЄС".

— За умовами "Зимової єПідтримки" кошти нараховуватимуться на картку Національного кешбеку. Тобто, не можна буде розділити на карті, що оце кошти з кешбеку, а це — додаткова тисяча, — каже чиновниця. — І кошти Національного кешбеку, і додаткову зимову єПідтримку можна буде використати на медикаменти в аптеках і на книги, але українського виробництва.

За словами Надії Бігун, Кабмін з аптеками і продавцями книг розробляє відповідне технічне рішення. Тому учасникам програми доведеться налаштувати касове обладнання, щоб воно перевіряло, чи є товар, який купують з карти Національного кешбеку, у переліку українських виробів.

— Також допомогу від держави зможуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю через Укрпошту. Про можливість отримати виплату повідомить листоноша під час отримання пенсії або соцдопомоги. У пенсіонерів та людей з інвалідністю буде можливість оплатити комунальні послуги чи придбати товари українського виробництва, — додала заступниця міністра економіки.

Нагадаємо, "Телеграф" писав що "тисяча Зеленського" поставить під загрозу національний кешбек.