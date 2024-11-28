Как получить и куда потратить "тысячу Зеленского"? В Кабмине дали объяснения

Участникам программы придется настроить кассовое оборудование

С 1 декабря в Украине начнет действовать программа "Зимняя еПоддержка", более известная как "тысяча Зеленского". Эти средства можно будет заказать через "Дию", а начислять их будут на карточку Национального кешбэка.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она добавила, что президент Владимир Зеленский хотел найти решение о том, чтобы эти средства можно было использовать не только на услуги, но и медикаменты.

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— По условиям "Зимней еПоддержки" средства будут начислять на карточку Национального кешбэка. То есть, нельзя будет разделить на карте, что это средства из кешбека, а это — дополнительная тысяча, — говорит чиновница. — И средства Национального кешбэка, и дополнительную зимнюю поддержку можно будет использовать на медикаменты в аптеках и на книги, но украинского производства.

По словам Надежды Бигун, Кабмин с аптеками и продавцами книг разрабатывает соответствующее техническое решение. Поэтому участникам программы придется настроить кассовое оборудование, чтобы оно проверяло, есть ли товар, который покупают с карты Национального кешбэка, в списке украинских изделий.

— Также помощь от государства могут получить пенсионеры и люди с инвалидностью через Укрпочту. О возможности получить выплату сообщит почтальон при получении пенсии или соцпомощи. У пенсионеров и людей с инвалидностью будет возможность оплатить коммунальные услуги или приобрести товары украинского производства, — добавила заместитель министра экономики.

Напомним, "Телеграф" писал, что "тысяча Зеленского" поставит под угрозу национальный кешбэк.