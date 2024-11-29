Росіяни просунулися в Донецькій області, але дорого за це заплатили (карта боїв)

Тривають запеклі бої

Йде 1010-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 28 листопада, до 22:00, на фронті сталося 188 бойових зіткнень. Росіяни мають просування, проте за кожен метр української землі платять життями своїх бійців.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся біля Великої Новосілки (одне з найбільших селищ на південному заході Донецької області, на південь від Курахового), Розливу, Зорі, Жовтого, Пушкіного, в Берестках та Кураховому. Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 28 листопада, найбільше російських атак було на Покровському напрямку. Росіяни 50 разів атакували наші позиції. Бої йшли в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки.

"За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні (28 листопада, — ред.) складають 442 особи вбитими та пораненими, до того ж знищено дві броньовані бойові машини, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки, також було пошкоджено один автомобіль та бойову броньовану машину", — додали у Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 42 спроби просунутись вперед. Більшість боїв відбулося поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне. На цьому напрямку втрати противника за неповну добу склали 63 окупанти вбитими та 74 пораненими. Також наші захисники знищили один ворожий танк, три бойові броньовані машини. Також пошкоджено два російські танки та п’ять бойових броньованих машин.

Як повідомляв "Телеграф", невідомі БПЛА вночі 29 листопада відвідали одразу два російських регіони. У Ростовській області Росії вибухи чули біля нафтобази Росрезерву "Атлас" в Каменськ-Шахтинську, також, за деякими даними, були прильоти в одну з нафтобаз у Краснодарському краї РФ.