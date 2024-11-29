Як змусити Путіна поважати мирну угоду з Україною: в The Economist розповіли про варіанти

Новому президенту США доведеться зробити свою справу так, щоб не отримати славу людини, яка втратила Україну

Новий президент США Дональд Трамп хоче припинити війну в Україні, яка триває майже три роки, але є пара проблем, з якими йому доведеться зіткнутися. По-перше, Трамп повинен змусити главу РФ Володимира Путіна поважати мирну угоду – або для початку хоча б погодитися на неї. А по-друге, Трампу доведеться попрацювати, щоб не увійти в історію, як людина, яка "здала" росіянам Україну.

Про це пише видання The Economist. Автори матеріалу зазначають, що Трамп з нетерпінням чекає припинення вогню, але Путін занадто багато хоче за це. Російський "президент" вимагає враховувати так звані "реалії на землі", тобто визнати окупацію щонайменше чотирьох українських регіонів росіянами.

Окрім цього, Путін вимагає зняття санкцій Заходу, відмови України від членства в НАТО, роззброєння та розпуску української армії, а також "денацифікації" та "захисту прав російськомовних". Якщо Трамп погодиться на це, можна буде сказати, що Путін досяг своїх цілей, Україна зазнала поразки, а Трамп катастрофічно програв на дипломатичному фронті.

"Щобільше, президент Росії не буде навіть поважати мирну угоду. Він сподіватиметься, що повоєнна Україна, поглинута внутрішніми чварами та звинуваченнями на адресу Заходу, сама впаде йому в руки. Якщо цього не станеться, він може захопити ще більше територій силою", – зазначає видання.

Втім, автори додають – цей варіант зовсім не неминучий, щобільше, він навіть не є найбільш ймовірним. Капітуляція такого роду стане публічною поразкою як самого Трампа, так і США загалом. Війна перекинеться на Азію, де є агресивні Китай та КНДР, а американські союзники втратять віру у Вашингтон та почнуть шукати милості Пекіна. Трамп навряд чи захоче мати принизливе звання людини, яка втратила Україну, "здавши" її Путіну – врешті-решт, в його власних особистих інтересах укласти таку угоду, яка забезпечить Україні хоча б чотири роки безпеки, поки він буде президентом. А за чотири роки Україна може багато чого досягти.

"У Трампа є важелі впливу на Росію, якщо він захоче ними скористатися. Оскільки він непередбачуваний, він може пригрозити, що піде на поводу в України, посилаючи їй дедалі смертоноснішу зброю, — і Путіну доведеться сприймати його всерйоз", – резюмують автори.

Як повідомлялося раніше, Кремль може запропонувати Трампу поділити Україну на три частини. Відповідний документ вже підготували, але чи не зрозуміло, чи його передали до Вашингтона.