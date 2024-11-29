Через це у нас немає світла: що атакують росіяни в Україні

РФ не припиняє свої атаки

Тривалі відключення світла, які повернулися в Україну, пов’язані з численними ворожими атаками на енергетичні об’єкти по всій території нашої країни. І найчастіше Москва б’є саме по критично важливим для роботи АЕС підстанціям.

У такий спосіб вони хочуть позбавити Україну атомної генерації. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "Київ24".

За його словами, останнім часом війська РФ концентрують свої удари по українським підстанціям, які "видають" потужності з атомних станцій. Через це зараз ситуація в енергосистемі нашої держави значно погіршилася.

Омельченко також наголосив на тому, що МАГАТЕ вперше у своєму звіті визнала, що росіяни цілеспрямовано створили аварійну ситуацію на українських атомних електростанціях.

"Це фактично слід вважати спробами атак на ядерні об’єкти. Потрібно брати цю заяву МАГАТЕ і звертатися до всіх партнерів та міжнародних організацій, щоб було посилено санкції проти "Росатому", як мінімум", — резюмував експерт.

Не варто забувати, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. У енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

На тлі цього українців вкотре закликали споживати електроенергію економно протягом усієї доби та не включати одночасно кілька потужних електроприладів.

Нагадаємо, енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв вважає, що в Україні вже до кінця цього тижня можуть скасувати графіки відключення електроенергії. Але це можливо лише за умови, що не буде масштабного обстрілу.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.