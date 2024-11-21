В Україні позапланові відключення світла: без електрики навіть міста-мільйонники

Електроенергію просять споживати ощадливо

У четвер, 21 листопада, позапланові відключення світла почали вводити у низці великих українських міст. Це торкнулося Києва, Запоріжжя, Дніпра, Сум та ще низки областей.

В "Укренерго" підтвердили, що у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання. При цьому час вимкнення та обсяги обмежень можуть змінитися протягом доби.

Наразі відомо, що заходи обмеження споживання діятимуть у наступному обсязі:

14:00 – 19:00 – три черги відключень.

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

"Ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно — можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу", — йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.

Українців вкотре закликали споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів.

Довідка: Екстрені відключення застосовують, коли в Укренерго виникає потреба додатково збалансувати енергосистему. Під час екстрених відключень світло може бути невизначений час. Під час екстрених вимкнень графіки не діють. Тобто немає точної інформації, через який час з’явиться світло.

Нагадаємо, що вранці 21 листопада під час масованої атаки у низці областей України вводилися екстрені відключення світла.

В офіційному Telegram-каналі ДТЕК повідомлялося, що екстрені відключення введені у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Згодом повідомили, що аварійні графіки скасовано. Регіони повернулися до стабілізаційних відключень, зокрема Київ та область. А також було додано ще одну чергу до графіка.

Раніше "Телеграф" писав, що ситуація зі світлом покращиться за однієї умови. Експерт розповів, що відключення електроенергії для побутових споживачів є неминучими.