Из-за этого у нас нет света: что атакуют россияне в Украине

РФ не прекращает свои атаки

Длительные отключения света, которые вернулись в Украину, связаны с многочисленными вражескими атаками по энергетическим объектам на всей территории нашей страны. И чаще всего Москва бьет именно по критически важным для работы АЭС подстанциям.

Таким образом они хотят лишить Украину атомной генерации. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "Киев24".

По его словам, в последнее время войска РФ концентрируют свои удары по украинским подстанциям, которые "выдают" мощностя с атомных станций. Из-за этого сейчас ситуация в энергосистеме нашего государства значительно ухудшилась.

Омельченко также подчеркнул, что МАГАТЭ впервые в своем отчете признала, что россияне целенаправлено создали аварийную ситуацию на украинских атомных электростанциях.

"Это фактически следует считать попытками атак на ядерные объекты. Нужно брать это заявление МАГАТЭ и обращаться ко всем партнерам и международным организациям, чтобы были ужесточены санкции против "Росатома", как минимум", — резюмировал эксперт.

Не стоит забывать о том, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

На фоне этого украинцев в очередной раз призвали потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток и не включать одновременно несколько мощных электроприборов.

Напомним, энергетический эксперт, глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев считает, что в Украине уже до конца этой недели могут отменить графики отключения электроэнергии. Но это возможно только при условии, что не будет масштабных обстрелов.

Ранее "Телеграф" писал, что ситуация со светом улучшится при одном условии. Эксперт рассказал, что отключения электроэнергии для бытовых потребителей неизбежны.