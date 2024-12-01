Росіяни увірвались ще до 2 населених пунктів на Донеччині: яка ситуація там зараз (карти)

На цьому стратегічному напрямку армія РФ наступає попри значні втрати

Покровський напрямок сьогодні — один з найскладніших на фронті. Зокрема, особливо напружена ситуація склалася навколо населених пунктів Іллінка та Петрівка, де військові зіткнення відбуваються ледь не цілодобово.

Втім, ситуація в Петрівці критична. За даними DeepState, російські підрозділи контролюють майже всю територію селища, залишивши українським захисникам лише незначні коридори для маневрування.

Петрівка Донецька область

Петрівка Донечька область

Схожа картина спостерігається й у селі Іллінка, яке разом із сусідньою Єлизаветівкою перебуває під потужним тиском та майже повною окупацією.

Ситуація в Іллінці Донецької області

Російські підрозділи здійснюють наступальні дії з боку Романівки та з південного напрямку, намагаючись створити так званий "котел" для повного оточення українських підрозділів.

Росіяни докладають максимальних зусиль для захоплення цих населених пунктів. Це їм дозволить підійти до Покровська, який є стратегічним.

Командування армії РФ не хвилює, що ЗСУ завдають максимальної шкоди армії РФ. Наприклад, нещодавно аналітики зафіксували рекордні втрати серед особового складу російської армії — понад 2 тисячі військових за добу.

Також раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ готуються до оборони Покровська. Росіяни намагаються підійти до міста впритул.