На этом стратегическом направлении армия РФ наступает несмотря на значительные потери

Покровское направление сегодня – одно из самых сложных на фронте. В частности, особенно напряженная ситуация сложилась вокруг населенных пунктов Ильинка и Петровка, где боевые столкновения проходят чуть ли не круглосуточно.

Впрочем, ситуация в Петровке критическая. По данным DeepState, российские подразделения контролируют почти всю территорию поселка, оставив украинским защитникам лишь незначительные коридоры для маневрирования.

Петровка Донецкая область

Петровка Донецкая область

Похожая картина наблюдается и в селе Ильинка, которое вместе с соседней Елизаветовкой находится под сильным давлением и почти полной оккупацией.

Ситуация в Ильинке Донецкой области

Российские подразделения осуществляют наступательные действия со стороны Романовки и южного направления, пытаясь создать так называемый "котел" для полного окружения украинских подразделений.

Россияне прилагают максимальные усилия для захвата этих населенных пунктов. Это им позволит подойти к Покровску, который является стратегическим.

Командование армии РФ не волнует, что ВСУ наносят максимальный урон армии РФ. Например, недавно аналитики зафиксировали рекордные потери среди личного состава российской армии — более 2 тысяч военных в сутки.

Также ранее "Телеграф" писал, что ВСУ готовятся к обороне Покровска. Россияне пытаются подойти к городу вплотную.