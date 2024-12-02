На Одещині молодняк анчоуса викинувся на берег: що стало причиною мору риби (фото)

Це сталося на західному березі лиману Шагани

В Одеській області погіршилася погода та різко похолодало до 5 градусів морозу, що стало фатальним для молодих анчоусів (хамса) у мілководних лиманах. Риба не встигла мігрувати до Чорного моря на зимівлю та загинула.

Як розповів Telegram-канал "Одесса как она есть", температура води у мілководних лиманах Одеської області впала майже до нуля. Рятуючись від холоднечі, молоді анчоуси масово викинулися на берег. Зокрема це сталося на західному березі лиману Шагани довжиною близько 6 кілометрів.

Для довідки: Анчоус — це дрібна риба з приплюснутим сіро-блакитним тілом. Ці риби, що водяться зокрема в Азовському та Чорному морях, влітку перебираються на мілководдя, а взимку мігрують у глибші місця, що дає їм змогу вижити у менш холодній воді.

Як розповідав "Телеграф", у понеділок, 2 грудня, в Одесі випав перший сніг. Проте він майже одразу розтанув. Найімовірніше, снігова погода в Одесі довго не протримається. Адже, за прогнозом Українського гідрометцентру, у вівторок, 3 грудня, в місті очікується переважно плюсова температура від +2 до +4 °C. Буде хмарно з проясненнями, а опадів не передбачається.