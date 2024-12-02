На Одесчине молодняк анчоуса выбросился на берег: что стало причиной мора рыбы (фото)

Это произошло на западном берегу лимана Шаганы

В Одесской области погода ухудшилась и резко похолодало до 5 градусов мороза, что стало роковым для молодых анчоусов (хамса) в мелководных лиманах. Рыба не успела мигрировать в Черное море на зимовку и погибла.

Как рассказал Telegram-канал "Одесса, как она есть", температура воды в мелководных лиманах Одесской области упала почти до нуля. Спасаясь от холода, молодые анчоусы массово выбросились на берег. В частности, это произошло на западном берегу лимана Шаганы протяженностью около 6 километров.

Для справки: Анчоус — это мелкая рыба с приплюснутым серо-голубым телом. Эти рыбы, которые водятся в частности в Азовском и Черном морях, летом перебираются на мелководье, а зимой мигрируют в более глубокие места, что позволяет им выжить в менее холодной воде.

Как рассказывал "Телеграф", в понедельник, 2 декабря, в Одессе выпал первый снег. Однако он почти сразу растаял. Скорее всего, снежная погода в Одессе долго не продержится. По прогнозу Украинского гидрометцентра, во вторник, 3 декабря, в городе ожидается преимущественно плюсовая температура от +2 до +4 °C. Будет облачно с прояснениями, а осадков не ожидается.