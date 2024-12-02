Не только наступление на Донбассе. Генерал озвучил стратегические планы россиян

Опасеным является выход россиян за Покровск

Сейчас россияне давят на Силы обороны практически по всему фронту. Но есть направления, где это наблюдается больше всего.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал начальник Генерального штаба — главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014-2019 годах генерал Виктор Муженко. Он назвал направления, которые для Украины наиболее угрожающие.

"Это Купянск, Часов Яр, Покровск, район Курахового после потери Угледара. Возможен вариант, насколько я понимаю их планы, это выход восточнее линии Покровск — Большая Новоселка (фактически граница Донецкой области), возможно, за нее. Чтобы таким образом создать угрозу окружения Славянско-Краматорско-Дружковско-Константиновской агломерации. Однако, чтобы осуществить полное Окружение, им необходимо еще снести северский выступ, выйти на Лиман и оттуда на Барвинково как вариант. Тогда будет двойной охват этой агломерации. Это не так скоро будет. Но, пожалуй, это ближайшая стратегическая задача россиян", — подчеркнул генерал.

Он также отметил, что опасным является выход россиян за Покровск, восточнее условной линии Славянка-Межевая. По словам Муженко, это два населенных пункта, через которые проходят два разных железнодорожных направления, по которым обеспечивают практически всю донбасскую группировку.

"Как только они (россияне — Ред.) перекроют эти направления, остается только одно — из Изюма на Славянск. А это уже проблематично для Покровска. Тогда возникает вопрос угрозы полной потери Донбасса. Что и есть в их планах", — подчеркнул он.

По словам генерала, после этого у противника могут создаться условия для развития наступления на Павлоград. Или возможный вариант — с юга в Запорожье для того, чтобы обеспечить выполнение задачи выхода на границы Донецкой области.

"Еще одна задача, которая у нас сейчас стоит, это Курск. Я так понимаю, что пока Курск мы держим, Путин не пойдет ни на какие переговоры. Как он может говорить об обмене территорий, если часть Курщины находится под контролем украинской стороны", – сказал генерал.

Напомним, военно-политический обозреватель Ульяна Беспалько считает, что в ближайшее время РФ начнет активизироваться еще и на юге Украины. По ее мнению, начать штурмовать Запорожье войска РФ могут уже после 5 декабря.