Батьки мажора, причетного до смертельної ДТП в Дніпрі, заробляли гроші через скандальну компанію Гонтаревої

Місцеві вважають, що малолітнього правопорушника хочуть вигородити

Батьки Арсенія Бессонова, котрий став одним з учасників (поки до кінця не зрозуміло, в якому статусі) смертельної автопригоди у місті Дніпрі, схоже, справді можуть бути зовсім не простими бізнесменами. Як мінімум протягом 2021 року їхня компанія була крупним інвестором відомого фонду ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна", що раніше належав ексголові НБУ Валерії Гонтаревій.

Про це свідчать дані системи YouControl та звіти ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна", проаналізовані "Телеграфом".

Так, згідно з даними YouControl, станом на 2 грудня 2024 року батько мажора Бессонов Олег Павлович (місце реєстрації — с.Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області, до речі там же зареєстровано і BMW, що збив дівчинку, — ред.) є керівником та засновником компанії "Спецізоляція — Схід", а також директором ТОВ "Ам Тек", де засновником є Бессонова Валентина Іванівна.

Згідно з переліком видів діяльності, компанія "Ам Тек" займається фотокопіюванням, роботами із завершення будівництва та працює як агентство нерухомості.

Водночас, згідно з аудиторським звітом інвестфонду ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна", як мінімум у 2021 році компанія "Ам Тек" була одним із крупних власників сертифікатів цього фонду у кількості 11 701 шт — це приблизно десята частина від внесків усіх інвесторів.

ТОВ "КУА "Інвестиційний Капітал Україна", своєю чергою, входить у групу компаній Investment Capital Ukraine (ICU), що належить Макару Пасенюку та Костянтину Стеценку.

ICU відома не тільки тим, що її створила ексголова Нацбанку Валерія Гонтарева (наразі живе в Великобританії), а й тим, що фігурувала у низці гучних фінансових скандалів, як, наприклад, сприяння, начебто, виведенню мільярдів доларів для Януковича, та сумнівні оборудки з ОВДП.

Про батька 17-річного учасника дніпровського ДТП Арсенія Бессонова також відомо, що Олег Бессонов був фігурантом низки судових справ, як у якості позивача (зокрема, позивався до КБ "Фінансова Ініціатива"), так і відповідача (податкова висунула йому претензії у несплаті належної суми податків).

Деякі пабліки також пишуть, що він кілька разів порушував правила дорожнього руху, останній раз – 2 тижні тому. Зокрема про це написав telegram-канал "Дніпро Оперативний", зазначивши також, що Бессонов-старший може бути причетним до тіньових схем із фіктивними ФОПами та відмиванням коштів. Начебто, він підтримує тісні стосунки з депутатом Підгородненської міської ради Юрієм Пришедьком, який, за повідомленнями ЗМІ, кілька тижнів тому опинився у центрі резонансної кримінальної справи, що розслідується СБУ. Мова йде про затримання у Дніпрі злочинного угруповання, яке викрало підприємця-військовослужбовця та вимагало від нього 2,5 мільйона доларів.

Щодо Бессонова-молодшого, ймовірного учасника резонансної ДТП, у якій загинула 10-річна дівчинка, то наразі поліція вважає, що за кермом був зовсім не він, а його 19-річний товариш Валерій Олещенко. Наразі, за даними поліції, проводяться відповідні експертизи, покликані пролити світло на це питання.

Дописувачі у місцевих пабліках висловлюють сумніви у правдивості цих даних, і підозрюють, що малолітнього правопорушника хочуть вигородити. Адже Арсеній Бессонов не так давно вже збивав людей на своєму авто, причому на пішохідному переході, і у результаті (за даними поліції) відбувся адміністративним покаранням, оскільки постраждалі, начебто, отримали лише легкі травми.

У telegram-каналах при цьому ширяться відео з пабліка Арсенія Бессонова, де малолітній гонщик з товаришами розмірковують (обережно! контент 18+!), як вживатимуть заборонені препарати, та перелік нібито його інтернет-вподобань, частина з яких також "наркотичного" характеру.

Нагадаємо, у перший день зими водій автомобіля BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford. Одна з пасажирок Ford-у, 10-річна дівчинка, загинула. В соцмережах писали, що вона може бути дитиною військового ЗСУ. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Наразі у старшої 13-річної дитини зберігається загроза життю.