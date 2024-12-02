Хто був за кермом BMW, яке спричинило смертельну ДТП у Дніпрі. У поліції розповіли свою версію

Загинула 10-річна ДТП

У поліції підтвердили, що за кермом BMW, яке спричинило смертельну аварію у Дніпрі, перебував повнолітній водій. Через ДТП загинула малолітня дитина, ще дві отримали важкі травми.

Як зазначає речниця обласної Нацполіції Ганна Старчевська, передає "Дніпро обласний", водія авто BMW вже затримали. Він 2005 року народження, тобто йому або 18, або 19 років.

"За кермом BMW був повнолітній водій, а неповнолітній був пасажиром" — каже Старчевська.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування, слідство триває. Наразі вирішується питання про оголошення підозри водію.

Проте правоохоронці ще проводять експертизу, аби точно встановити, хто саме перебував за кермом авто, яке спричинило смертельну ДТП.

Зазначається, що пасажир 2005 року народження був тверезий, як і водій машини. Водночас правоохоронці не називають імен причетних до аварії осіб.

Нагадаємо, що у скоєнні цієї страшної аварії підозрюють Арсенія Бессонова, чий батько має дуже неоднозначну репутацію. Водій BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford, який розвертався. 10-річна пасажирка Ford загинула, є інформація, що дівчинка — дитина військового. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Наразі лікарі борються за життя ще двох постраждалих дівчат внаслідок ДТП. Старша 13-річна дитина у вкрай важкому стані в реанімації, а 11-річна має численні переломи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про батька Бессонова, який міг скоїти не одну ДТП.