Дівчата, яких збив мажор в Дніпрі, у вкрай важкому стані

В обох черепно-мозкові травми

Внаслідок ДТП, яке сталось у Дніпрі за участі BMW та Арсенія Бессонова, дві дівчини отримали тяжкі травми. У старшої 13-річної дитини зберігається загроза життю.

Про це повідомив Єгоров Сергій, завідувач відділення інтенсивної терапії Регіонального медичного центру родинного здоров'я, передають місцеві канали. За його словами, обидві дитини отримала важкі травми через аварію на Червоному камені.

"13-річна дівчинка у вкрай важкому стані, зберігається загроза життю. Вона має важку черепно-мозкову травму, множині переломи, забиття легень та розрив одного з них, розрив селезінки та перелом стегна. Дитина наразі в реанімації", — каже лікар.

Щодо стану 11-річної дівчинки він додає, що вона у менш "важка", але також має множинні переломи, забої та черепно-мозкову травму, важкий перелом стегна. Цю дитину найближчим часом планують прооперувати, а от оперативне втручання у старшої дівчини наразі не можливе.

"Прогнози по старшій дитині ми наразі не можемо робити, вона у дуже важкому стані. Лікарі роблять усе можлива. Друга дівчина стабілізована та потребує операції, по ній прогноз благоприємний, тобто вона одужає", — пояснює Єгоров Сергій.

Нагадаємо, 1 грудня водій автомобіля BMW, перебуваючи в районі зупинки громадського транспорту "Дитячий комбінат", зіткнувся з автомобілем Ford, який розвертався. 10-річна пасажирка Ford загинула, є інформація, що дівчинка — дитина військового. Ще четверо людей, серед яких водій Ford і двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що, ймовірно, 17-річний Арсеній Бессонов міг бути лише пасажиром, а не водієм автомобіля BMW, який налетів на Ford у Дніпрі 1 грудня.