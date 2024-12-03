Росіяни захопили нові території у двох областях: як змінилася лінія фронту (карта боїв)

Ворог наростив кількість боєзіткнень

Йде 1014-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 2 грудня, до 22:00, на фронті сталося 193 бойових зіткнення. Росіяни просунулися у Донецькій та Харківській областях.

За даними порталу DeepState, ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки (Куп'янський район Харківської області) та Пушкіного. Уточнено лінію зіткнення біля Нового Комара.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 2 грудня, найбільше російських атак було на Курахівському напрямку. За неповну добу ворог 67 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Берестки, Старі Терни, Сонцівка, Новодмитрівка, Зоря, Курахове, Дальне, Катеринівка, Антонівка та Ганівка. Там було знешкоджено 100 окупантів, 45 з них — безповоротно.

На Покровському напрямку росіяни 40 разів намагалися прорвати нашу оборону. Бої йшли неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Красний Яр, Даченське, Жовте, Чумацьке та Новий Труд.

"Противник зазнає значних втрат — сьогодні (2 грудня, — ред.) на цьому напрямку було знешкоджено понад 411 окупантів, 200 з них — безповоротно. Також знищено один автомобіль та міномет противника", — поінформували у ГШ.

На Времівському напрямку росіяни провели 30 наступальних дій. Вони атакували неподалік Костянтинопольського, Роздольного, Великої Новосілки, Новоандріївки, Новосілки та Новополя.

Як повідомляв "Телеграф", Сполучені Штати ввечері 2 грудня офіційно оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Його вартість складає 725 мільйонів доларів США, а у складі пакета – ракети для систем М142 HIMARS, артилерійські снаряди, безпілотники, ПЗРК Stinger й так далі.