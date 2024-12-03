Частина Тернополя залишилася без світла через російську атаку: за якими адресами немає електрики (оновлено)

Енергетики роблять усе, щоб місто було зі світлом

В ніч на 3 грудня росіяни вже вдруге за короткий час вдарили безпілотниками по обʼєкту енергетичної інфраструктури у Тернополі. Через наслідки удару було аварійно знеструмлено споживачів обласного центру та Тернопільського району.

Оновлено 11:10 Як розповів начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода в ефірі "Київ24", електропостачання в Тернополі планують повністю відновити у вівторок до 14-15 години. Він додав, що загалом через російський удар 3 грудня без світла залишилося близько 5 тисяч споживачів Тернополя та два села.

Як повідомили у "Тернопільобленерго", енергетики та ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Станом на 9:37 у Тернополі аварійно залишалися знеструмлені споживачі за такими адресами:

вулиця Лук'яновича 1, 2, 3,

вулиця Бродівська 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б,

а також Промисловий район по вулицях Гріга, Промислова, Поліська.

"Аварійні бригади працюють на місці події для найшвидшого відновлення електропостачання споживачів", — йдеться у повідомленні.

Крім того, в Тернополі, як і по всій Україні, 3 грудня діють погодинні відключення світла. Відключають по дві черги споживачів.

Подивитися актуальний стан відключень у Тернополі та області можна на інтерактивній карті за посиланням. Станом на 10:50 вона виглядала так:

Нагадаємо, вночі росіяни знищили у Тернополі інший енергетичний об'єкт, аніж минулого тижня, розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. Він додав, що цього разу масштаби руйнувань є меншими, ніж під час атаки 26 листопада.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на понеділок, 2 грудня, росіяни вдарили безпілотником по п'ятиповерховому будинку у Тернополі. Зайнялася пожежа, загинула людина, ще троє отримали поранення.