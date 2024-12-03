Часть Тернополя осталась без света из-за российской атаки: по каким адресам нет электричества (обновлено)
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Энергетики делают все, чтобы город был со светом
В ночь на 3 декабря россияне уже второй раз за короткое время ударили беспилотниками по объекту энергетической инфраструктуры в Тернополе. Из-за последствий удара были аварийно обесточены потребители областного центра и Тернопольского района.
Как рассказал начальник Тернопольской ОВА в эфире "Киев24", электроснабжение в Тернополе планируют полностью восстановить во вторник до 14-15 часов. Он добавил, что всего из-за российского удара 3 декабря без света осталось около 5 тысяч потребителей Тернополя и два села.
Как сообщили в "Тернопольоблэнерго", энергетики и ГСЧС ликвидируют последствия атаки. По состоянию на 9:37 в Тернополе аварийно оставались обесточенными потребители по следующим адресам:
- улица Лукьяновича 1, 2, 3,
- улица Бродовская 50, 50Б, 50В, 51, 53, 54, 54Б,
- а также Промышленный район по улицам Грига, Промышленная, Полесская.
"Аварийные бригады работают на месте происшествия для скорейшего возобновления электроснабжения потребителей", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Тернополе, как и по всей Украине, 3 декабря действуют почасовые отключения света. Отключают по две очереди потребителей.
Посмотреть актуальное состояние отключений в Тернополе и области можно на интерактивной карте по ссылке. По состоянию на 10:50 она выглядела так:
Напомним, ночью россияне уничтожили в Тернополе другой энергетический объект, чем на прошлой неделе, рассказал городской голова Тернополя Сергей Надал. Он добавил, что в этот раз масштабы разрушений меньше, чем во время атаки 26 ноября.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на понедельник, 2 декабря, россияне ударили беспилотником по пятиэтажному дому в Тернополе. Загорелся пожар, погиб человек, еще трое получили ранения.