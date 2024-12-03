Рада призначить Чернишова в Кабмін: яке міністерство він очолить

Нове міністерство працюватиме на базі Мінреінтеграції

У вівторок, 3 грудня, засідання фракції "Слуга народу" (СН) підтримали кандидатуру голови Нафтогазу Олексія Чернишова на посаду очільника Міністерства національної єдності (МНЄ). Сьогодні ж відбудеться голосування в парламенті.

Про це "Телеграфу" розповіли джерела в СН. На питання, чи підтримують депутати його призначення, один із представників фракції відповів: "Ніби у нас є вибір".

Зауважимо, що Чернишов про свою майбутню діяльність багато не розповідав."Він говорив загальні речі, відповідав нечітко, наголошуючи на свій міжнародний досвід за останні роки в Нафтогазі", — поділився з виданням один із депутатів.

Також "Телеграфу" стало відомо, що окремого міністерства не буде створено. МНЄ працюватиме на базі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Функціонал Мінреінтеграції по суті перейшов в Мінрозвитку громад", — пояснює співрозмовник у СН.

Тепер Мінреінтеграції отримає нову назву — Міністерство національної єдності.

"Функціонал МНЄ ще формується. Бо потрібно уникнути дублювання функцій Міністерства закордонних справ", — розповідає інший депутат СН.

За його словами, буде створено відповідне агенство, яке реалізовуватиме політику відомства. Його робота вже закладена в держбюджет на 2025 рік.

"Задачі міністерства — робота з українцями закордоном: з тими, хто вимушено переїхав через війну, і з діаспорами. Попередньо є домовленості з деякими країнами, наприклад, з Німеччиною, що вони допоможуть фінансувати роботу департаментів на території тих країн, де найбільша кількість українців. Німеччина — на першому місці, далі Польща і Чехія", — додає співрозмовник.

Хто очолить Нафтогаз — наразі невідомо. Очікується, що нового голову будуть обирати на конкурсній основі. Як розповіло джерело "Телеграфу" в СН: "Чернишов навіть не сказав, хто буде в.о. замість нього. Сказав, що Наглядова рада призначить".

Нагадаємо, що голова Держспецзв'язку України Юрій Мироненко отримав нову посаду.