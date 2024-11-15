Голова Держспецзв'язку України отримав нову посаду

Його було призначено на посаду близько року тому

Глава Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Юрій Мироненко повідомив, що йде з цієї посади. Він переходить у Міністерство цифрової трансформації України.

"Сьогодні (15 листопада, — ред.) мій останній день на посаді Голови Держспецзв’язку. Рік тому я прийшов з поля бою, аби прийняти посаду, і успішно виконав завдання, поставлені Верховним Головнокомандувачем", — написав Мироненко у Facebook.

Він перерахував досягнення Держспецзв'язку. Серед них — поставки понад 1,1 млн дронів силам безпеки й силам оборони, створення системи цифрового аналізу повітряних атак ворога, реалізація системи блокування ворожого теле- та радіосигналу на прикордонних територіях, розбудова системи керування стратегічним РЕБом країни тощо.

Також, додав Мироненко, було впроваджено ряд антикорупційних заходів:

переведено закупівлі Мавіків, Аутелів, Матріксів на закритий модуль "Prozorro" та запроваджені тендерні процедури для закупівлі FPV дронів, завдяки чому вдалося вийти на рекордно низькі ціни

створено внутрішню команду supply chain, яка досліджує ціноутворення дронів

запроваджено взаємодію з НАБУ і БЕБ, які верифікують кожен контракт

залучено незалежних антикорупційних журналістів до моніторингу цін

переглянуто суму попередньо укладених контрактів на закупівлю дронів на 4,5 млрд. грн.

Представник уряду в парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів звільнив Мироненка з посади голови Держспецзв’язку, а також звільнив його заступника Олександра Потія. Саме Потія Кабмін призначив новим очільником Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, Мироненко був призначений очільником Держспецзв’язку на початку грудня 2023 року. До цього призначення він був командиром ударної роти безпілотників, яка працювала на Запорізькому напрямку. На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну захищав Київ у складі 112 бригади територіальної оборони.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно легендарний генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко повідомив, що звільняється зі служби у ЗСУ. Він додав, що це пов'язано зі здоров'ям.