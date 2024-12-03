Россияне пытаются окружить еще один важный населенный пункт в Донецкой области (карты)

Армия РФ пытается захватить ее еще с марта 2022 года

На Донетчине продолжаются жесточайшие боевые действия за каждый клочок земли. Сейчас особенно напряженная ситуация вокруг Великой Новоселки.

Военные формирования России пытаются окружить поселок, двигаясь сразу по трем стратегическим направлениям. Согласно картам DeepState, россияне хотят продвинуться в поселок не только с востока, но и от Ровнополья на юге и от Нового Комара с севера.

По состоянию на сегодняшний день российские войска уже полностью контролируют три основных дороги с восточной стороны поселка и частично одну дорогу с южного направления. Похоже, они используют свою классическую тактику, к которой часто прибегают в последние месяцы — окружить необходимый населенный пункт с трех сторон, создавая угрозу "котла" и заставляя ВСУ отступить на более выгодные позиции.

Справка. Большая Новоселка расположена в Волновахском районе Донецкой области. До полномасштабного вторжения это был обычный поселок с населением более 7 тысяч человек. Оно имеет важное транспортное значение, поскольку раньше через него проходили автодороги Т0509 и Т0518.

Боевые действия здесь начались 14 марта 2022 года, когда войска прорвались с восточной стороны и захватили четыре окрестных города. В течение следующих месяцев поселок подвергался постоянным обстрелам и бомбардировкам.

20 февраля 2023 года из Великой Новоселки были эвакуированы все семьи с детьми. Инфраструктура населенного пункта получила значительные повреждения. С середины ноября 2024 года начались активные боевые действия непосредственно за Большую Новоселку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ворвались еще в 2 населенных пункта в Донецкой области. Ситуация там критическая.