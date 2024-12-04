Пасажир поїзда Дніпро-Львів зіштовхнувся з неприємним сюрпризом у вагоні (відео)

Пасажир обурився "подарунком" у вигляді живого таргана на своєму одязі

В одному з поїздів "Укрзалізниці", що курсує маршрутом "Дніпро-Львів", виник скандал. Пасажир виявив у вагоні таргана та викликав провідника.

Відео опубліковано у дніпровських Telegram-пабліках. На кадрах видно, як тарган повзає по верхньому одязі пасажира. Чоловік попросив провідника прибрати шкідника, але отримав відмову.

Потерпілому порадили самому вирішити проблему.

Думка пасажирів у коментарях розділилася. Одні підтримали провідника у цьому питанні, інші вважають, що на поїздах потрібно боротися із комахами, які можуть бути переносниками небезпечних вірусів.

"Він у курточці був", "Це Дніпро", "У чому проблема? Прибити і забути", "Ніщо не змінюється, крім цін", — такі зустрічалися коментарі до відео.

Варто зазначити, що ще у 2019 році "Укрзалізниця" запропонувала пасажирам дзвонити на "гарячу лінію" та повідомляти про наявність у вагонах поїздів щурів, тарганів та інших шкідників.

Там також пообіцяли, що у разі виявлення цієї "живності" вагон буде відчеплено для проведення планової дезінфекції.

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