Новий поїзд курсуватиме до Дніпра: вигляд модернізованого "Борсука" Укрзалізниці вражає (фото)

Він навіть має кріплення для велосипедів

Незабаром новий модернізований електропоїзд "Борсук" почне курсувати Дніпропетровщиною. Він буде частиною Dnipro City Express.

Про це повідомила Укрзалізниця. Зазначається, що це вже третій поїзд такої моделі, який модернізовано з 2023 року.

"Поїзд оснащений сучасними зручностями, включно з пандусами та інклюзивними вбиральнями для людей з інвалідністю, місцями для пасажирів з обмеженими можливостями, навігацією шрифтом Брайля, а також кріпленнями для велосипедів. Пасажири також зможуть користуватися Type-C та USB портами для зарядки гаджетів", — йдеться у повідомлені.

В Укрзалізниці наголосили, що з початку повномасштабного вторгнення це вже 31-й випущений електропоїзд. Його було спроєктовано у Луганську та модернізовано у Києві, задля покращення транспортного сполучення між містами. Поїзд "Борсук" курсуватиме до Дніпра.

Нагадаємо, що новий сервіс "Укрзалізниці" уже критикують за відсутність деяких функцій та помилки. Зокрема, відсутність своєчасних повідомлень про зміну руху поїзда чи часу відправлення, а також те, що неможливо купити квитки на певні напрямки. Можливо, їх розкуповують у перші секунди, або ж сервіс глючить, за словами українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Укрпошта" визначилась із підвищенням тарифів до Нового року. До того ж вже з жовтня буде прискорено доставку та покращено її якість.