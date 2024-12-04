Пассажир поезда Днепр-Львов столкнулся с неприятным сюрпризом в вагоне (видео)

Пассажир возмутился "подарком" в виде живого таракана на своей одежде

В одном из поездов "Укрзалізниці", курсирующим по маршруту "Днепр-Львов", возник скандал. Пассажир обнаружил в вагоне таракана и вызвал проводника.

Видео опубликовано в днепровских Telegram-пабликах. На кадрах видно, как таракан ползает по верхней одежде пассажира. Мужчина попросила проводника убрать вредителя, но получил отказ.

Потерпевшему посоветовали самому решить проблему.

Мнение пассажиров в комментариях разделилось. Одни поддержали проводника в этом вопросе, другие считают, что на поездах нужно бороться с насекомыми, которые могут быть переносчиками опасных вирусов.

"Он в курточке был", "Это Днепр", "В чем проблема? Прибить и забыть", "Ничего не меняется, кроме цен", — такие встречались комментарии к видео.

Стоит отметить, что еще в 2019 году "Укрзалізниця" предложила пассажирам звонить на "горячую линию" и сообщать о наличии в вагонах поездов крыс, тараканов и других вредителей.

Там также пообещали, что в случае обнаружения этой "живности", вагон будет отцеплен для проведения плановой дезинфекции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новый модернизированный электропоезд "Борсук" начнет курсировать по Днепропетровщине.